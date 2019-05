19 may 2019

Hacía tiempo que Úrsula Corberó no deleitaba a sus millones de seguidores con sensuales posados, pero la protagonista de 'La Casa de Papel' ha vuelto con una de esas fotos que se guardan en la retina, y no solo por su sensualidad, también por la prenda que lleva puesto, que sabemos de qué marca es y cuánto cuesta. Y sí, podrás adquirirla porque no se trata de un precio desorbitado...

Body de I am Gia: 55 euros. pinit d.r.

La actriz ha compartido en Instagram una imagen tomada por su amiga, fotógrafa y también actriz Greta Fernández, donde aparece con un body blanco asimétrico que nos ha encantado. Se trata de una pieza de la firma I am Gia y está disponible por 55 euros. Aunque bien podría tratarse de un bañador, este body es ideal para combinar con jeans, faldas o shorts y darle uso las próximas semanas.

Tres meses para volver a la pantalla

Para suerte y sorpresa de todos los fans de 'La Casa de Papel', el fenómeno que ha revolucionado parte del mundo, llega la tercera temporada el próximo 19 de julio a Netflix, y puede que muy pronto se anuncie también el estreno de la cuarta temporada, la cual aún siguen grabando. Tokio, Denver y Nairobi, entre otros, llegan con más historias y peligros que nunca. ¡Qué ganas de verla!