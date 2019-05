26 may 2019

Sí, ya ha llegado el momento se sacar del armario toda la colección de shorts del año pasado y de sumar alguno que otro de nueva colección. Y ya hemos encontrado cuál va a ser el pantalón corto que usaremos prácticamente con todo, porque su color hace juego con cualquier otro color y eso lo convierte ya en una de nuestras prendas más versátiles del verano. Ha sido Marta Carriedo la encargada de acercarnos a esta pieza que está disponible en cuatro colores en Pull&Bear por 12,99 euros.

Shorts de Pull&Bear: 12,99 euros. pinit d.r.

La influencer, que en estos momento se encuentra en California, se ha decantado por el tono hielo, pero también hay rosa palo, negro y caqui. ¡Para gustos los colores! Su conjunto no puede ser más total: top de Revolve y bolso de Bvlgari, un look de lo más veraniego para el día a día, ir a trabajar, salir de compras o dar un paseo. Pero para nuestra sorpresa, el color que ha elegido Marta Carriedo está completamente agotado, así que solo queda esperar y cruzar los dedos para que pronto los repongas. ¡Este fondo de armario tan barato no puede dejarse escapar!

Una influencer en auge

En los últimos meses Marta Carriedo se ha convertido en una de nuestras instagramers favoritas. Su simpatía y criterio a la hora de crear looks nos inspiran hasta tal punto que le seguimos la pista muy de cerca. Moda y viajes es especialmente lo que encontrarás en su cuenta de Instagram, la cuál ya cuenta con más de 570.000 seguidores.