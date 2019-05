28 may 2019

En plena temporada alta de bodas como estamos, nuestra agenda, nuestra cuenta corriente y nuestro armario parecen arrasados por un tsunami. Las citas en rojo se agolpan en el calendario al tiempo que tiramos de tarjeta para hacer regalos y, cómo no, encontrar looks buenos, bonitos y baratos para ser la invitada perfecta. Esto último ha sido, precisamente, lo que nos ha tenido ocupadas esta tarde, y el resultado de nuestra búsqueda no ha podido ser mejor... ¡ni más sorprendente!

Esta vez no ha sido en Zara, ni en Mango, ni en Sfera, ni en H&M donde hemos encontrado el look de invitada 'low cost' más ideal que, por si fuera poco, tampoco ha sido un vestido: ha sido Lefties, la 'hermana pequeña' de la familia Inditex, la tienda que nos ha sorprendido con el traje más bonito, y barato, para derrochar estilo en nuestra próxima boda.

El traje en cuestión es un dos piezas con estampado pañuelo e inspiración pijama que coordina una blusa cruzada con detalle de cinturón a juego (15.99 euros) y unos pantalones palazzo (14.99 euros) que sientan como un guante. Perfecto tanto para bodas de día como de noche, te sugerimos que lo combines con complementos lisos y minimalistas, pues el llamativo 'print' ya es suficiente para acaparar todas las miradas.

Además, podremos reutilizarlo en nuestros eventos más especiales desde ahora hasta el otoño y, por si fuera poco, incluso lo podremos llevar para ir a la oficina. Un chollo de los que se encuentran pocos, vamos. Y por escasos 30 euros...

