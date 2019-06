2 jun 2019

Pantalones de denim con efecto tie-dye, el estampado de la temporada; vestidos de tul transparente, tops de lino con bordados, jerséis o americanas de lana fría... Con esta escueta descripción de materiales podría parecer una colección de moda al uso para el próximo verano. Pero no, esta edición cápsula de la firma sueca & Other Stories no es nada convencional. Tiene una particularidad cada vez más demandada por las consumidoras: la sostenibilidad. A ella se une otra característica que imprime la firma: la colaboración con una diseñadora de joyas, Mia Larsson, cuyo trabajo se nutre exclusivamente de piezas realizadas con plata reciclada y material procedente de ostras y mejillones.

Prendas de la colección de & Other Stories realizadas con plásticos reciclados, algodón y lino ecológicos y tintes sostenibles. pinit d.r.

No es postureo oportunista. Ambas firmas tienen antecendentes que argumentan su compromiso. En su estudio de Estocolmo, Mia Larsson solo trabaja con conchas desde que emprendió su viaje al diseño en 2011. "Las recojo en restaurantes y las trato en mi taller", puntualiza.

"Tenemos que vestirnos y necesitamos la moda para hacerlo. Porque desde la Prehistoria utilizamos todo tipo de adornos para sentirnos guapos y atractivos -continúa Larsson-, pero hay que replantearse el consumo sin medida y en su lugar comprar conscientemente, alquilar, prestar prendas, comprar de segunda mano, utililizar materiales sostenibles... Parece que ahora empieza a haber un gran cambio, tanto por parte de los consumidores como de las empresas".

Para Anna Nyrén, directora de Co-Labs, el departamento de & Other Stories dedicado a colaboraciones, la idea de la colección surgió a partir del trabajo de Larsson. "Ella fue nuestra inspiración porque las piezas de Mia nos empujan a trabajar a favor de la naturaleza y no en su contra. Así que la colección toma el océano como punto de partida: todo empieza y termina en el mar". Con esa premisa se ha usado poliéster de segunda mano y algodón ecológico, y los tejidos se han elaborado con plásticos reciclados (como el vestido de tul con bordados de la imagen de la página anterior).

La diseñadora de joyas Mia Larsson. pinit d.r.

Mia Larsson y las ostras

"Incluso antes de aprender a nadar, me encantaba estar bajo la superficie". Así recuerda la diseñadora su infancia y su fascinación por el mar. Desde 2011 crea joyas con conchas de moluscos que recoge en restaurantes y, en su colección para & Other Stories, las cajas son de papel reciclado y las bolsitas para guardar las joyas, de retales de la colección de ropa.