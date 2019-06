Instagram The Drop

5 jun 2019

¿Cuántas veces te has vuelto loca buscando, sin éxito, la ropa más bonita y original de tus 'influencers' favoritas? ¿Cuántas veces te has desesperado al ver que las prendas que lucían se pasaban, por varios ceros, de tu presupuesto? Pues bien, la solución a tus problemas 'sartorial' llega, desde este miércoles 5 de junio a las 18 horas, de la mano de Amazon Moda y su nueva aplicación, The Drop.

The Drop es una nueva experiencia de compra divertida e innovadora para los clientes de Amazon que dará a acceso exclusivo, durante solo 30 horas, a colecciones de edición limitada diseñadas por influencers de moda de todo el mundo e inspiradas en el estilo urbano y las últimas tendencias.

Con precios que van desde los 20 a los 100 euros, y tallas desde la XXS a la XL, las prendas solo se podrán comprar bajo demanda y a través de la 'app' o el buscador móvil, no desde la versión de ordenador de Amazon. La primera colección de The Drop correrá a cargo de Paola Alberdi (1 millón de seguidores en Instagram), que asegura que "he trabajado duro durante muchos años para crear una marca fiel a mi estilo haciendo lo mismo con esta colección. La moda puede ser muy cara, pero creo que sentirse guapa no debería de tener precio. El objetivo principal de mi colección es ayudar a las mujeres a sentirse bien consigo mismas. ¡Estoy muy emocionada de compartir esto con todo el mundo!".

Las próximas colecciones de The Drop estarán diseñadas por Sierra Furtado (1.7 millones), Leonie Hanne (1.9 millones) y Patricia Bright (1 millón) y, además, para aquellas que prefieran básicos atemporales con un toque ultra chic está Essentials by The Drop, una colección de continuidad que estará siempre disponible en la app.

