6 jun 2019

La última colección cápsula de Zara no es como las demás. Es más especial porque ha apostado por los jóvenes talentos españoles. Se llama 'Now becoming then' y está creada por cuatro estudiantes de diseño gallegos. Una colección que se incluye dentro de Zara TRF con prendas y accesorios entre retro y futuristas. Prendas y acesorios románticos, que, a la vez tiene un marcado carácter alternativo.

Uno de los looks de la nueva colección de Zara, 'Now becoming then'. pinit zara

Camisetas, trenchs, vestidos, faldas y blusas conforman la colección de prendas en colores suaves como los lilas y los amarillos. En cuanto a los tejidos, la organza prevalece por encima de todo, tanto lisa como estampada en blusas y vestidos románticos hasta el exceso.

Vestid de organza con gran lazada al cuello de la colección 'Now becoming then' de Zara. pinit zara

Una colección que está llena de contrastes porque el toque futurista también está presente en accesorios como las gafas de sol y en prendas como el trench metalizado. También en estampados gráficos de figuras espaciales, hacen un guiño a la inquietud de los jóvenes diseñadores gallegos por el futuro.

El trench metalizado es una de las prendas estrellas de la colección. pinit zara

Televisores antiguos, paisajes desérticos, piedras... la creatividad de la campaña nos hace escapar de la realidad con un diseño diferente a los que nos tiene acostumbrados la firma gallega.

La colección tiene un marcado carácter retro y futurista a la vez, con prendas de estampados gráficos y diseño oversize. pinit zara

El proyecto en el que se engloba esta inciativa es VIEW.S, en el que Zara abre sus puertas a jóvenes creadores de algunas de las más destacadas escuelas de arte y diseño del mundo. En esta ocasión ha sido con ESDEMGA, una de las principales instituciones en el estudio y formación del diseño de moda en España, perteneciente a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, situado en Pontevedra.

En ediciones anteriores ya colaboraron con la universidad de Tokyo Bunka Gakuen y con la Universidad Chelsea College of Arts de Londres.