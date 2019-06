12 jun 2019

Este mono verde ha sido, sin duda, uno de los best sellers de la temporada en Zara. Lo fichamos cuando lo llevó Rocío Osorno, sin más adorno que un cinturón, como look de invitada y ya nos pareció ideal. Después del color verde lo sacaron también en rojo y amarillo y cualquiera de los tres tonos nos parecía ideal para un evento nocturno veraniego. Pues bien, nuestro último fichaje en Instagram nos ha demostrado que esta prenda no es exclusiva de fiesta porque queda mejor, incluso, en un look de diario. Y lo demuestra Priscila Betancort, de My showroom blog.

La influencer Priscila Betancort lleva el famoso mono verde plisado de Zara con una camiseta blanca debajo y un cinturón de rafia. pinit @myshowroomblog

¿Cómo ha transformado un look de invitada en uno así de sencillo, para el día a día? Muy fácil, solo le ha añadido una camiseta blanca debajo, ha cambiado el cinturón joya por uno de rafia y las sandalias de tacón por unas cuñas de esparto, también de Zara. Tres toques maestros a los que hay que añadir la gran idea del pañuelo, que le da todavía más color al look.

Mono plisado de Zara (39,95 euros). pinit zara

La mala noticia es que, como ya habíamos adelantado, este mono ha sido una de las prendas más vendidas de la primavera en la tienda de Inditex y ya está agotado en casi todas las tallas. Solo está disponible en la L; en el resto, no hay posibilidad de apuntarse ni a la lista de espera. Si lo quieres, tendrás que elegir el color amarillo o el rojo: en estos dos tonos no tendrás problema, hay stock en todas las tallas.

Las influencers nunca dejan de sorprendernos y siempre encuentran nuevas formas e ideas para llevar una misma prenda con looks totalmente diferentes.