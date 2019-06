14 jun 2019

No es la primera vez que Kim Kardashian se reúne con Donald Trump. La it girl se ha tomado muy en serio su objetivo para eliminar la pena de muerte y ha visitado la Casa Blanca para hablar sobre la nueva reforma del sistema penal del presidente de los Estados Unidos. Para el acto, la Kardashian ha sorprendido con su look escogido, pero por todo lo contrario a lo que nos tiene acostumbrados.

Y es que la reina de la exuberancia, lo sexy y lo llamativo optó para acudir a la Casa Blanca un outif de lo más sencillo y sobrio. Un traje azul marino de estilo masculino que combinó con stilettos y su melena bob (cambio de look que hizo hace poco) y con el que sacó su versión más elegante . Sí, elgante, lo has leído bien.

Kim demostró de esta forma que ella también saber ser una working girl de lo más elegante. Durante el acto se sentó al lado de Ivanka Trump. La hija del presidente también destacó gracias a su look al escoger un mono de cuadros gris de Max Mara.

Sin duda es la primera vez que vemos así a Kim Kardashían y nos ha encantado, ¿repetirá?

