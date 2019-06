15 jun 2019

Acaba de celebrarse la presentación de la nueva colección de alta joyería de Bulgari en Capri, Italia, y muchas caras conocidas no han querido perderse el evento. Desfiles, looks de diseñadores y un a ceremonia dedicada al mundo del cine 'Cinemagia', han sido los platos fuertes de este encuentro entre grandes actores y actrices. Sin embargo, podríamos decir que una española ha sido nuestra favorita y no es otra que Úrsula Corberó, la protagonista de 'La Casa de Papel'. ¿Quién si no?

Junto a María Pedraza, Mario Casas y Jon Kortajarena, la actriz catalana copa nuestra lista de mejores looks de la alfombra roja. Primero sorprendió con un bonito diseño en color fucsia firmado por Sosud Collection, en palabra de honor y falda de tul rosa transparente. Lo que no esperábamos es que tras este look que nos parecía insuperable llegaría uno mucho más del estilo del personaje que interpreta y que le ha dado la fama mundial: Tokio.

No fue hasta que lució un segundo look que nos dimos cuenta y confirmamos que la actriz, que está a punto de estrenar la tercera temporada de 'La Casa de Papel' nunca falla en la alfombra roja y se convierte en nuestra favorita. Con un gusto exquisito a la hora de vestir para este tipo de eventos, Úrsula dejó a todos con la boca abierta con un minivestido negro de Giambattista Valli que contaba con el atractivo no solo de ser corto y pomposo, sino que llevaba un nudo cruzado en la parte del escote. Lo acompañó con un espectacular collar de la firma de la que es embajadora junto a Mario Casas. Se ha convertido en uno de los looks más rompedores de la actriz, que no defrauda nunca en moda...