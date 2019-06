18 jun 2019

Solo hay una cosa en la fotografía con la que Teresa Bass nos ha dado envidia hoy que no podemos conseguirte: el yate. Todo lo demás, desde el bronceado profundo nivel agosto o el impecable outfit está absolutamente a tu alcance. Y hay que reconocerle a Teresa el acierto de elegir una de las prendas de baño más en tendencia (el espíritu setentero hará furor este verano en playas y piscinas) y el accesorio que nos vamos a cansar de ver en terrazas y paseos marítimos: los sombreros de rafia.

Bañador con un solo tirante de Shein clónico al que lleva Teresa Bass. SHEIN

La pieza central del look de Teresa Bass es un fantástico bañador rojo, que realza muchísimo un bronceado ya bastante trabajado. Importante: es un color que sienta mejor cuanto mayor el tono moreno de la piel (si aún estás blanca, anímate a acelerar con los bronceadores sin sol). El diseño respira años setenta gracias al escote de un solo tirante y al patrón cut out que deja parte de la cintura al descubierto. Además, lleva relleno en el sujetador y un 20% de Spandex. El precio no te lo vas a creer: 12 euros en Shein.

Este es el sobrero de rafia de Zara con una cinta negra que lleva Teresa Bass. zara

El bañador es fantástico, pero seguramente no nos hubiera llamado tanto la atención si no fuera por el toque genial del sombrero de rafia, un accesorio que nos va a tentar y mucho este verano. Se trata de un diseño clásico confeccionado en un material natural humildísimo de Zara, que añade la típica cinta negra en la base de la copa. Cuesta 25,95 euros, un poco caro, pero te aseguramos que lo vas a amortizar. Es muy capaz de levantar looks sin historia como una camiseta blanca y unos jeans. Funciona.