19 jun 2019

Qué haríamos sin las influencers. Gracias a ellas podemos ver cómo quedan las prendas que más nos gustan de nuestras firmas low cost favoritas -firmas que estamos deseando que empicen sus rebajas-. Porque las modelos son ideales, pero los cuerpos reales están bastante alejados de esa perfección que vemos en las tiendas on line. Y, muchas veces, hasta que no vemos a una influencer con el vestido que nos gusta, no nos hacemos una idea de cómo queda.

Pues eso es lo que nos ha pasado con este vestido de Zara. Había pasado desapercibido hasta que se lo hemos visto a la influencer María Tavera y nos hemos dado cuenta de que es perfecto para un look de invitada de verano.

La influencer lleva un vestido de Zara de largo midi, con aberturas laterales, de lentejuelas y estampado de flores que es perfecto para llevar a una boda de verano. pinit @mariatavera

El vestido es de manga larga, largo midi y tiene unas aberturas laterales. Es finito (le tienes que poner debajo un forro o un sencillo vestido lencero) y la tela es de lentejuelas con un fondo de flores de colores que favorece sí o sí. Puedes llevarlo para una boda tanto de noche como de día. ¿Quién dijo que los brillos no se pueden llevar a pleno sol?

Pero lo mejor es su precio: tantas ventajas por solo 29,95 euros. Aún hay tallas, desde la S hasta la L, pero sospechamos que no va a tardar mucho en desaparecer. Y si estás esperando a rebajas corres dos riesgos. El primero es que ya no queden tallas; el segundo, que como es de las novedades de Zara que han llegado hace poco a tienda, lo cataloguen de 'nueva colección' y no lo rebajen. Por eso nuestro mejor consejo es que no esperes a los decuentos y lo compres ya.

El vestido de Zara de flores y lentejuelas cuesta 29,95 euros. pinit zara

Si no sabes cómo combinarlo tienes dos opciones. María tavera ha apostado por complementos en rosa empolvado, con un un bolso mini y unas sandalias de tacón de terciopelo. Pero a nosotras como más nos gusta es con unas sandalias de color potente, como lo proponen en Zara. Porque hay veces que no hay que complicarse mucho la vida.