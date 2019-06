25 jun 2019

Si eres de las que quieren huir los vestidos, sin duda este verano los shorts y las minifaldas denim ganarán terreno en tu armario y en tu maleta de vacaciones. Y es que este tipo de prendas vaquerasy fresquitas nos encantan en todas las versiones posibles y sin duda, lo mejor es sacarles todo el partido posible con las mejores combinaciones.

Combinaciones que nos sirvan, tanto para un look de playa, como para un look de diario. Y si hay una experta en sacar partido a este tipo de prendas todoterreno con las combinaciones más ideales, fresquitas y vintage, esa es la influencer Sara Escudero (conocida en Instagram como Collage Vintage). Sus estilismos se han convertido en nuestra verdadera obsesión en innumerables ocasiones y eso es lo que nos ha pasado con uno de sus recientes looks veraniegos compartidos en Instagram.

Concretamente uno en el que la influencer ha combinado a la perfección una de esas faldas vaqueras de las que no nos separaremos este verano, con un top muy romántico que ya es nuestro nuevo capricho. Sobre todo porque se trata de uno de esos tops perfectos para lucir hombros, es cropped, incluye diseño abullonado en las mangas y su estampado de mini corazones ¡nos encanta!

Nos lo imaginamos ya con todos nuestros shorts y faldas esta temporada y también con unos shorts de cintura alta a juego, como nos proponen en la web de Revolve (a la que pertenece).

Nosotras por el momento hemos fichado este top que ya se ha ido directo a nuestra lista de deseos. La única mala noticia es que su precio en la web es de 140,49 euros, así que cruzaremos los dedos para que las rebajas también lleguen a este nuevo top de la firma.

Top corto, modelo Cecilia, 140,49 euros. pinit Revolve.

¿Se ha convertido ya en tu nueva prenda capricho para este verano?

