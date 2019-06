25 jun 2019

Acaban de empezar las rebajas en muchas firmas low cost y ya tenemos fichados un montón de looks. Pero hay que organizarse y no comprar a lo loco, por eso nos vamos a centrar en compras que realemente nos hagan falta o que sean una inversión tan aprovechable que no podamos dejar escapar. Y esto último es lo que pasa con este look de lunares de Sfera. Un conjunto que te va a resolver un look de invitada de verano por menos de 50 euros. Y que vas a poder reutilizar después, porque tanto el top como la falda te quedarán ideales por separado.

Conjunto de top y falda de lunares de las rebajas de Sfera. pinit sfera

Se trata de este look en marrón chocolate con lunares naranjas que junta varias tendencias en una. El naranja, los lunares, los volantes... Y que con estos tonos, resalta cualquier piel bronceada. Es elegante y fresquito para esas bodas de día en las que te pasas mucho rato al sol, pero también te servirá para una de noche con unas sandalias de tacón en tono nude.

La falda de volantes costaba 35,99 euros y se ha quedado en 29,99 y el top (con dos tiras drapeadas que se abrochan en el cuello) ha pasado de costar 25,99 a 19,99. Total: menos de 50 euros las dos cosas.

Este conjunto de lunares de Sfera cuesta, en total, menos de 50 euros las dos piezas. pinit sfera

Estábamos deseando que llegaran las rebajas de Sfera porque teníamos fichados varios looks de esta firma low cost que tiene prendas y accesorios bastante interesantes. Influencers como Paula Ordovás lucen sus prendas y demuestran que por muy poco dinero, puedes conseguir muy buenos resultados de estilo.