29 jun 2019

Era de esperar, y más viendo que quien lo llevaba puesto es la mismísima Cristina Pedroche. La presentadora de televisión, en su misión de mostrar diariamente los inigulables looks que luce en su programa 'Zapeando', ha enseñado un vestido corto vaquero que hemos identificado al momento. Pero al parecer no hemos sido las únicas y cientos de chicas más lo habían guardado en su wishlist a la espera de las deseadas rebajas (porque cuando la presentadora de las Campanadas lo mostró no habían comenzado aún los descuentos en Zara). Así que esto ha sido un visto no visto... Cuando la pieza bajada de precio de 29,95 euros a 19,99 euros, ha desaparecido en cuestión de minutos...

Y no es de extrañar que ya no haya stock... El vestido en cuestión es corto, ceñido, de tirantes y cuenta con un atractivo extra: una cremallera en mitad de la pieza que facilita su puesta y se ajusta a nuestro pecho. De hecho, Cristina Pedroche lo lleva abierto del escote, algo que nos ha parecido de lo más sexy. No obstante, hemos encontrado dos vestidos más vaqueros de la colección de Zara para quitarnos el gusanillo de tener una pieza denim en nuestro armario este verano, y aunque no tengan nada que ver... ¡Son muy bonitos también! El primero, con mangas abullonadas y escote es de rebajas y cuesta 19,99 euros. El segundo, igual que el de Cristina Pedroche pero con botones y una tonalidad más clara es de nueva colección y cuesta 25,95 euros.

La también influencer ha mostrado en las últimas horas en su cuenta de Instagram (dónde si no) un look que está causando furor... Cristina Pedroche ha escogido Goi para vestir el último día de trabajo de junio, y las prendas que forman el outfit no han pasado desapercibidas... Un body de látex y unos pantalones cargo de cuero para celebrar el día lgtbiq+, que lo ha tenido presente a modo de pañuelo con los conocidos colores en la cabeza.