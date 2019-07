1 jul 2019

Nuestra búsqueda del vestido perfecto que, además, sea barato, no tiene fin. Pero nos vamos acercando, sobre todo gracias a las rebajas y a los trucos de profesional -esos que te da la experiencia- para comprar en ellas. Nuestro último fichaje ha sido este vestido estampado que nos ha enamorado nada más verlo. Ha sido, literalmente, un flechazo. Y uno de los buenos, porque su precio no llega ni a los 20 euros.

Vestido de las rebajas de Oysho.

El vestido es este modelo de Oysho, con un estampado tan bonito que parece un cuadro pintado con acuarelas. Predominan los tonos lila y azules, que se mezclan con verdes y ocres con un resultado perfecto: unas tonalidades que nos favorecen a todas. Su forma cruzada sumada a un tejido suave y ligero (tiene un tacto maravilloso) lo convierten en el mejor aliado contra el calor.

Pero hay un detalle que puede pasar desapercibido para muchas pero no para nosotras, que estamos en todo, y son las mangas. El problema que tiene en verano muchas mujeres es que no quieren llevar tirantes ni mangas muy cortas para no tener que enseñar los brazos. Pues bien, este vestido tiene la manga perfecta, justo a la altura del codo.

Este vstido estampado de las rebajas de Oysho cuesta 19,99 eruos. Antes costaba 39,95, está a mitad de precio.

Si estos argumentos no te han convencido, lo hará su precio. Cuesta 19,99 euros. Eso significa que tiene una rebaja del 50% porque su precio de temporada eran 39,95.

Merece la pena, sin duda, porque por menos de 20 euros tienes uno de los vestidos más elegantes y favorecedores que hay ahora mismo en las rebajas de las firmas low cost. Pero date prisa, porque ya empieza a agotarse en algunas tallas.