2 jul 2019

Nos encanta fichar los looks de nuestras influencers favoritas. Y nos encanta todavía más cuando llevan prendas o accesorios asequibles, de alguna de nuestras firmas low cost de cabecera -Rocío Osorno es una de las que más prendas asequibles lleva-. Por eso nos hemos alegrado mucho cuando hemos visto esta foto de Sara Escudero (@collagevintage) con estas sandalias de rafia de Zara.

Sara Escudero enseñaba sus sandalias de Zara con unas vistas a Ipanema (Brasil). pinit @collagevintage

Collage Vintage subía esta foto desde la playa de Ipanema, en Brasil, y en ella se veían estas sandalias de tiras trenzadas de rafia, que ella no etiquetaba pero que a nosotras no se nos han escapado. Son de Zara. Y están rebajadas.

Se trata de un modelo de los más cómodos que hay en la zona de descuentos. ¿Por qué? Porque tienen una ligera plataforma que no se nota casi al caminar -algunas son tan duras que no te dejan andar bien- pero que eleva tu estatura unos centímetros. En concreto, 4,5 cm que te harán parecer más alta. Lo malo es que la rebaja no es muy grande. Costaban 39,95 euros y se ha quedado en 29,99.

Estas sandalias de Zara que lleva Collage Vintage están rebajadas. Costaban 39,95 euros y s ehan quedado en 29,99 euros. pinit zara

Pero hay una mala noticia, están agotadas. Y una buena, te puedes apuntar a la lista de espera pero solo en dos números, el 37 y el 39. Así que si tienes alguna de estas dos tallas no lo dudes y apúntate, porque merecen la pena y mucho. No lo decimos nosotras, lo dicen las influencers.