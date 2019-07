2 jul 2019

La actriz Juana Acosta está espléndida. Nos encantan sus estilismos, desde los trajes de chaqueta que suele llevar habitualmente (son su look fetiche) hasta los vestidos por los que apuesta para posar en Instagram. Pero ahora, también nos ha enamorado en traje de baño, con dos looks de bañador que favorecen muchísimo, hacen tipazo -a ella sobre todo- y están rebajados. Son de Women'Secret y no podemos esperar para comprarlos. Gracias, Juana, eres nuestra mejor modelo.

Juana Acosta presume de tipazo en la playa con un bañador de rayas de colores de Women'Secret que está rebajado. pinit gtres

La actriz de 42 años ha elegido dos modelos de la firma de baño española para pasar sus vacaciones en Ibiza. El primero, este modelo de rayas en tonos rojos, rosas, verdes y granates, con escote en V y espalda baja que realza su figura y realza el envidiable tono de piel de la colombiana. Un bañador que podemos encontrar rebajado en la web de la Women'Secret por 30,99 (antes costaba 39,99 euros). Está disponible desde la XS hasta la L pero la talla M ya está agotada.

Este es el bañador de Women'Secret que lleva Juana Acosta. Cuesta 30,99 en las rebajas y ya está agotado en la talla M. pinit women'secret

Para otro de los días que ha pasado en Ibiza, Juana Acosta ha elegido otro modelo de la misma marca, también estampado pero en este caso de flores. Un modelo en azul turquesa, con fruncido de goma en la parte del pecho que se adapta a cualquier silueta.

Juana Acosta con bañador de Women'Secret en Ibiza. El traje de baño está rebajado y cuesta 30,99 euros. pinit

Este modelo también pertenece a la sección de rebajas de Women'Secret y ha pasado de costar 39,99 euros a 30,99. Hay desde la talla XS hasta la XL pero esta última ya está agotada.

El bañador de Women'Secret que lleva Juana Acosta está rebajado y queda disponibilidad en todas las tallas menos en la XL, que ya está agotada. pinit women'secret

Juana Acosta ha demostrado con sus looks de baño que tiene el mismo estilazo sobre una alfombra roja que con sus looks de playa más informales. Y nosotras, aunque no tengamos su tipazo, le vamos a copiar los dos looks en la rebajas antes de que se agoten las tallas.