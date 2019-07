9 jul 2019

Ya no solo agotan prendas de Mango o Zara nuestras influencers nacionales, como Rocío Osorno o Vicky Martín Berrocal, también las modelos internacionales. Sí, acaba de pasar con Kaia Gerber. La joven y famosísima modelo -la vimos por última vez sobre la pasarela de Alta Costura de Chanel- ha sido fotografiada en un aeropuerto con una falda de la firma española Mango. Y no una cualquiera, una falda ideal que, además es de rebajas y que ella combina a la perfección con unas Converse y una cazadora vaquera. La mala noticia es que ha sido vérsela a Kaia y agotarse de inmediato.

Esta es la falda de las rebajas de Mango que ha llevado la modelo Kaia Gerber y que se ha agotado en cuestión de minutos. pinit mango

Una falda recta, de cuadros vichy grandes en verde oscuro y blanco, de largo midi y con botones laterales que terminan en una abertura. Kaia la ha combinado con un top negro, una cazadora vaquera oversize y unas zapatillas Converse de bota. Nos encanta su look.

La pena es que no se lo vamos a poder copiar porque la falda está agotada en web. Puede que seas una de las afortunadas que encuentre alguna unidad en tienda, pero si no te apetece volverte loca y buscar para luego no tener éxito, no te arriesgues. Aquí te damos la mejor opción es en forma de mono.

Este mono de Mango tiene el mismo estampado de cuadros vichy que la falda y está rebajadode 39,99 a 19,99 euros. pinit mango

El mono tiene el mismo estampado en blanco y verde de cuadros, es de tirante ancho y botones delanteros, con dos bolsillos en el frontal y un cinturón del mismo tejido para marcar la silueta. Costaba 39,99 y se ha quedado en menos de 20 euros gracias a las rebajas: 19,99.

Si como nos ha pasado a nosotras te has quedado sin la falda, ya sabes que este plan B del mono es, incluso, más socorrido para tus looks de vacaciones.