10 jul 2019

Das vueltas sin sentido, no encuentras tu talla, te desesperas y acabas en la sección de nueva temporada. Por mucho que cada año insistas, lo tuyo no son las rebajas. Es hora de que caces nuevas tendencias como los looks en blanco y negro de la última colección de Stradivarius o la falda plisada de la misma firma que le sentaría de maravilla a tu armario.

Comodidad, silueta sencilla, minimalismo, aire retro, estilo, versailitidad... esto es todo lo que ofrece la nueva falda midi con detalles de botones que no lleva ni una semana a la venta y ya está empezando a agotarse en la página web de Stradivarius. Y no nos extraña. Es una prenda que podrás estrenar en verano y sacarle partido hasta el final del otoño.

Con ella podrás crear looks veraniegos de 10 en tiempo récord, ya que combina con casi cualquier calzado (zapatillas, sandalias planas o de tacón, cuñas, mules...) y para cualquier ocasión (ir a la oficina, salir de fiesta, pasear por la playa, para un look de invitada...).

Una falda con la que lucir tipazo gracias a que se adapta perfectamente a la cintura, donde tiene la opción de añadir un cinturón. Está disponible en seis colores diferentes y solo cuesta 19,99 euros. ¿Quién quiere ir a las rebajas si podemos conseguir chollos como este?

