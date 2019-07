16 jul 2019

Con la llegada del calor y de las altas temperaturas llega el momento de sacar del armario todas esas prendas de crochet que hemos tenido guardadas y de combinarlas con nuestras sandalias y bolsos de rafia favoritos. Y como cada verano el crochet se incorpora esta temporada también en todo tipo de prendas, desde bañadores y bikinis hasta en los vestidos más ideales y bohemios de la temporada.

Y de hecho ya tenemos uno de esos vestidos veraniegos de crochet que no podrás resistirte a incorporar en tu maleta estas vacaciones. Nos referimos a un vestido de este tipo de tejido que le hemos fichado a la influencer Paula Argüelles en una de sus últimas publicaciones de Instagram y que nos parece una opción cómoda, estilosa y súper femenina para adaptarse tanto a estilismos de playa o piscina (con unas chanclas planas y un bolso de rafia) como a una de esas noches de fiesta de verano si lo combinas con unas sandalias de tacón o con unas sandalias planas para un look más de diario como ha hecho la influencer:

Sea cuál sea el look final que elijas, lo que está claro es que este verano no puede faltar uno de estos clásicos vestidos veraniegos que nos recuerdan a las vacaciones y a esos looks de playa que poder ponernos encima del bikini o bañador y presumir de estilazo en segundos.

Así que por eso y porque el diseño que ha elegido Paula Argüelles nos ha conquistado por completo, no nos hemos podido resistir a ficharlo en nuestra wishlist como una de esas prendas capricho que sí o sí queremos este verano.

Y tenemos buenas noticias porque este vestido de punto midi en color negro con rayas diagonales en blanco y flecos en el bajo aún sigue disponible en la web de Michonet, la única no tan buena noticia es que su precio es de 145 euros. Así que esta vez no se trata de una de esas prendas low cost veraniegas.

Vestido de croché en color negro, 145 euros. pinit Michonet.

Aún así ya se ha convertido en uno de nuestros vestidos favoritos para incorporar a nuestra maleta estas vacaciones ¿Se ha convertido también en el tuyo?

