18 jul 2019

Compartir en google plus

La boda de Alexandra Pereira ha sido un éxito total, pero ahora toca volver a la vida normal, el menos durante los escasos días que le quedan para iniciar su luna de miel. La influencer mantiene en secreto el destino de su gran viaje, pero ha anunciado que una parte del mismo harán turismo y la otra, descansarán en algún destino de playa súper exótico. Podemos esperar: estamos seguras de que veremos todo el circuito en las redes sociales. Mientras tanto, Lovely Pepa sigue presentándonos joyitas de su colección de verano. Esta última seguro que la mete en la maleta.

Alexandra Pereira muestra su vestido pre luna de miel en Instagram. pinit INSTAGRAM

Resulta lógico con el calor que hace ahora mismo en las grandes ciudades, Lovely Pepa haya escogido un vestido con una silueta totalmente playera y unas sandalias que dejan prácticamente todo el pie al descubierto. No se puede ir más fresca. El vestido combina dos estilos que estamos viendo por todas partes en la tendencia de verano: el romanticismo de los volantes y los calados, y el toque colorista y hippy de los pompones y los bordados de colores

El vestido adornado con bordados y pompones de Lovely Pepa. pinit LOVELY PEPA

Como suele ocurrir con los vestidos de Lovely Pepa, no es precisamente barato, pero tiene el toque único que no vas a encontar en la producción masiva de las tiendas del low cost. Este vestido Pearl, con escote en V, manga corta y silueta ancha cuesta 119 euros y está confeccionado en algodón. Aunqu elo veas bastante flojo, no conviene pedir una talla menos: es una prenda que ha sido diseñada para llevar despegada del cuerpo. Lo mejor para el calor.