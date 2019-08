7 ago 2019 Kamila Barca

La nueva colección de H&M ha conseguido que no te decidas entre seguir llenando tu armario con irresistibles vestidos de verano como éste y no le quites el ojo a las prendas de entretiempo. El caso es que no hay necesidad ninguna de elegir, ¿verdad? Quieres las dos cosas, pues ¡perfecto! Buceando entre las tendencias de la firma, hoy nos hemos fijado en este vestido holgado y de manga larga que existe en todas las tallas, ideal para cuando empiece a refrescar. Eso sí, sólo está disponible a través de la web de la marca.

El rojo está siendo uno de los colores del verano, y parece que va a llegar a la próxima temporada. Está claro que se trata de un clásico que nunca muere y que sienta de vicio en cualquier cuerpo. Tengas una 38 o una 50, este modelo ancho y de grandes vuelos, disimula el contorno de la figura (lo que lo hace ideal para la vuelta de las vacaciones, que seguramente afrontes con unos kilitos de más). Este vestido de largo midi lleva además un cordón de ajuste anudado a los laterales de la cintura, curva y holgada, que te permite llevarlo a tu gusto.

El tejido del vestido es vaporoso, tiene un escote redondo y fruncido y mangas voluminosas ajustadas en la muñeca. La falda tiene volumen y está sin forrar, por lo que seguramente puedas incluso usar este look en alguna noche fresquita del verano. Aunque en las fotos que estás viendo arriba ya lleve botines, no te angusties. Imagínatelo con unas sandalias planas de un color claro y enseguida te trasladarás a cualquier paseo junto al mar, disfrutando de la brisa marina.

Como comentábamos, sólo está disponible en la web de H&M, es decir, no podrás ir a tienda a probártelo y ver cómo te queda en el espejo. Sin embargo, tanto las tallas más grandes como la más pequeña ya se están agotando... Tiene que ser una señal. Y, aunque es de nueva colección, su precio es más que accesible: 39,99 euros.

