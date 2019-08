11 ago 2019

Se nos había pasado por alto la original forma en la que Marta Lozano había llevado un body tye die hace unos días. A diferencia de Natalia Coll que ha utilizado un bañador brilli brilli de Oysho para formar uno de nuestros looks favoritos de los últimos días, la joven influencer valenciana ha hecho justo lo contrario, pero el resultado nos ha encantado igual. ¿Por qué limitarnos a dar una corta vida a una prenda cuando realmente su uso es mucho mayor? Marta Lozano ha dado rienda suelta a su imaginación y el body no solo se ha convertido en bañador, si no que ha tenido características de pura elegancia, justo todo lo que ella tiene de sobra.

Ha sido con un body de Lefties tye die, una de las tendencias más fuertes del verano, con el que nos ha dejado con la boca abierta. Marta, queriendo demostrar su originalidad y sensualidad a la hora de llevar ropa y complementos, le ha sumado una cadena de color dorado a su cintura y lo ha acompañado con una especie de kaftan informal, creando el perfecto look de playa. ¿Por cuánto puedes hacerte con el body/bañador? Por 8,99 euros.

Si no conoces a Marta Lozano (nos extrañaría que a estas alturas fuera así), debes saber que es una de nuestras fashionistas favoritas. A sus 24 años cuenta con un estilo muy personal basado en algunas de las marcas con más reputación en el mundo de la moda, pero también nos gusta ver que hace uso de firmas low cost, inspirando a todos sus fans, adolescentes y jóvenes en su mayoría. Vas a descubrir que una fuente inagotable de inspiración, que en su cuenta de Instagram están las ideas que necesitas para cualquier tipo de evento y que, por encima de todo, sabe combinar como nadie y todos sus looks te van a requete encantar. No sabemos de ningún 'outfit' de la influencer que no haya causado furor.