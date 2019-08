11 ago 2019

¿Has tenido muchas bodas este verano? Seguro que meses antes te pusiste a buscar el look perfecto para esa boda de día (o de noche) a la que tanta ilusión te hacía ir. Sin embargo, sentimos decirte que no hemos llegado a tiempo para proponerte el vestido más bonito que hemos visto hasta ahora… Vale que quizá hubieras pasado un poquito de calor, pero no nos importaría habernos puesto el diseño que queremos enseñarte. ¡Puede que si aún te queda un look de invitada puedas hacerte con él!

No conocíamos la firma, pero ha llegado una fashionista llamada Elena Brotons para mostrarnos su opción no para una boda, sino para un bautizo… ¡Pero al caso es lo mismo! Se trata de un diseño asimétrico en color azul claro. De talle midi con abertura lateral y botones decorativos en varias partes de la prenda que nos ha enamorado. Se encuentra disponible en Koahari, y estamos descubriendo modelitos preciosos para entretiempo… ¡Y este vestido no lo vamos a dejar escapar!

Koahari, una marca valenciana, vende este vestido llamado ‘Silk Nani’ por 250 euros, y está disponible también en otros colores, para que no sean muy amigas del azul… Blusas, blazers, monos y vestidos son las piezas que puedes adquirir en esta marca tan exclusiva. Seguro que no coincides con nadie más…