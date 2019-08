14 ago 2019

Hay pocos looks que favorezcan tanto para este verano como este conjunto de la nueva colección de Zara que lleva Rocío Osorno. Ya habíamos fichado algunos looks de dos piezas de la firma de Inditex pero, en este caso, para un look de fiesta. Pero este que lleva la influencer sevillana es perfecto para el día, con unos colores que favorecen muchísimo y un corte que realza la figura. No hay más que ver a la influencer para que nos den ganas de comprárnoslo inmeditamente.

Rocío ha apostado por un conjunto de dos piezas de la nueva colección de Zara de top y minifalda que no llega ni a los 50 euros las dos cosas.

La parte de arriba es asimétrica, con una manga con volumen y volante y el cuerpo fruncido, totalmente elástico para adaptarse a todas las formas. Cuesta 22,95 euros y hay disponibilidad en un ampli abanico de tallas, desde la XS hasta la XL. ¿Lo mejor? Queda en todas.

Top asimétrico e la nueva colección de Zara (22,95 euros).

La minifalda es tipo pareo, se abrocha con una lazada y tiene, igual que la manga del top, un volante en todo el bajo. Su precio es exactamente el mismo, 22,95 y también se ha fabricado en el mismo rango de tallas, de XS hasta la XL.

Minifalda pareo de Zara (22,95 euros).

Un estilismo digno de influencer que no solo te podrás poner para ser la más estilosa del chiringuito, también para los paseos vespertinos con unas cuñas de esparto que estilicen, aún más, la figura.

¿A qué esperas para hacerte con el conjunto del momento?