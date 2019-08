16 ago 2019

Compartir en google plus

Ha llegado el momento. Ese momento en el que debemos parar. "¿De qué?", te preguntarás. Sí. No lo queremos decir en alto pero... ya es inevitable. No debemos comprar más vestidos de verano. Con el 15 de agosto llega la debacle final, solo quedan dos semanas de verano (aunque septiembre siempre es el mes más perezoso de año), por eso, es el momento ideal para invertir en vestidos que no tengan entre sus características las palabras 'tirantes de espagueti' y que podamos volver a llevar con infinidad de prendas una vez que el tiempo cambie. Como siempre, la respuesta a nuestras plegarias del vestido de entretiempo perfecto ha llegado de la mano de Zara. Se trata de un vestido estampado geométrico de estilo kaftán, largo y multicolor que puedes llevar tanto con sandalias de tiras o con 'sneakers'. ¿Lo mejor? Queda ideal con una chaqueta vaquera.

Reproducir Video: Pincha en la foto para descubrir las lecciones de estilo de las nórdicas que tienes que aprender para la nueva temporada.

Ancho, con escote pico tanto en la parte delantera como trasera y por debajo de las rodillas (si eres bajita te estará largo; pero mejor. Queda ideal) es el compañero perfecto para cualquier plan con los complementos adecuados. Incluso vale para ponerte encima del bikini si tus planes de playa requieren un 'look' más elaborado.

Sus pros no se acaban aquí: chicas curvy, atención. Porque está disponible desde la talla XS hasta la XXL y solo cuesta 39,95 euros. Su corte holgado hace que sea perfecto para los días en los que las faldas lápiz o los vestidos ceñidos no son precisamente tus mejores amigos. ¿Un truco? Combínalo con una diadema al más puro estilo Blair Waldorf.

No habrá quien te pare (e irás monísima con muy poco).