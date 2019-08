20 ago 2019

Ojo con Victoria Federica Marichalar. Cada vez tiene más éxito en sus apariciones en público gracias a sus looks. Desde que nos dejó impresionados con su look en su debut en solitario, con un vestido en tono mostaza con una mantilla blanca que llevó a la Maestranza de Sevilla, no le hemos quitado la vista de enicma. Después lució tipazo con un vestido rojo de Lorenzo Caprile en su puesta de largo -de la que te contamos todos los detalles-. Y ahora, volvemos a hablarte de su look pero esta vez con un estilo muy diferente. Tanto, que es low cost y de una firma de Inditex en la que solemos comprar habitualmente: Oysho.

Victoria Federica acudía a una corrida de toros con un vestido de Oysho. pinit Cordon Press

La sobrina del Rey llevó un vestido de Oysho con estampado 'animal print', manga suelta de vuelo, con escote de pico y una botonadura delantera que pertenece a la colección de primavera/verano de la firma de Inditex. Ya nos llamó la atención en su día, nos parecía el vestido más bonito del low cost con este estampado de leopardo. Y hablamos en pasado porque se puso a la venta en febrero y, aunque llegó a las rebajas - este y otros igual de bonitos de la misma firma-, ahora es imposible encontrar uno.

Pero nosotras, que somos así de valientes, te vamos a hacer tres propuestas más que sí están a la venta ahora en esta firma de Inditex y que podrían estar, perfectamente, en el armario de Victoria Federica.

Vestido con estampado de paisaje, de Oysho. pinit oysho

Nuestra primera propuesta es este vestido fluido, tipo kimono, con un precioso estampado de paisaje con casas y palmeras. Cómo y estiloso, informal pero arreglado, muy del estilo de Victoria Federica. Su precio es de 35,99 y es nuestra opción número uno para la hija de la infanta Elena.

Vestido midi con estampado de flores, de Oysho. pinit oysho

Nuestro plan B es este vestido de flores con fondo negro y estampado en colores otoñales. Es de manga francesa y largo midi y aunque es algo más clásico que la opción anterior, también podría estar, perfectamente, en el armario de Victoria. Cuesta 35,99 euros.

Vestido de lunares de Oysho. pinit oysho

Y la última opción es este vestido midi en tono arcilla, con lunares pequeñitos en blanco y corte cruzado. Son 35,99 euros y no puede ser más adecuado para Victoria Federica.

No nos extrañaría nada ver a Victoria Federica con alguno de estos tres vestidos de Oysho. O, quién sabe, a lo mejor nos sorprende con alguna prenda de Zara próximamente.