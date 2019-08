22 ago 2019

Soñamos con escribir, algún día, un artículo del estilo de "Este fue el vestido de Zara con el que conocí al amor de mi vida" o "Estos fueron los pantalones de Zara con los que conocí a mi marido". Esto, claramente, tiene una razón de ser: buscamos de manera ávida el amor y además, somos fans incondicionales de Zara. Como de momento, la única relación estable que mantenemos es la segunda (tenemos hasta la aplicación en el móvil para perpetuar este amor), hemos encontrado el vestido perfecto de invitada (no exageramos) que elevará tu look para esa boda en septiembre que te trae de cabeza porque no sabes qué ponerte.

Pero la historia no se acaba aquí, hay una diadema joya con la que lo puedes combinar que quita el hipo. Palabrita.

Con manga corta y la parte de arriba abullonada, es una elección muy especial (y también sexy) por la abertura lateral de la falda. El cinturón ceñirá tu silueta y te hará tipazo sin necesidad de mostrar demasiado y el escote alto, hará que la atención se centre en la falda, por lo que solo necesitas unas sandalias de infarto para conorar el look. Lo prometemos: está colgado en nuestro armario y no puede ser más favorecedor (y su precio también:39,95 euros).

Ideal para una boda de día, hemos encontrado el complemento con el que combinarlo. Al más puro estilo Blair Waldorf, no necesitarás nada más que una diadema joya para darle un toque especial.

Unas ondas al agua, un maquillaje sencillo y... ¡Voilà! Un estilismo ganador que acaparará miradas. Quién sabe, igual a finales de septiembre os damos una buena noticia y os contamos que este fue el vestido con el que encontramos el amor.

Hasta entonces, seguiremos viviendo nuestra relación (irrompible e infalible temporada tras temporada) con Zara.