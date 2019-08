23 ago 2019

Hay historias de amor que duran poco. Nos pasó con las sandalias más bonitas de Zara para el verano. No porque no nos gustaran, no os equivoquéis. Sino porque Amancio las has sacado a finales de agosto, y a decir verdad, nuestros looks otoñales no admiten plataformas azules o rosa bebé, no por el color sino por el diseño: llega cierta época del año en la que hay que esconder los dedos de los pies. No os hagáis las remolonas: cuánto antes, mejor. En esta historia de amores olvidadizos, hemos encontrado los cordones de gafas perfectos para llevar (con mucho estilo y dignidad) las gafas colgadas al cuello. Y sí, las influencers lo aprueban. Y lo llevan.

Y prometemos que esto no va a ser un ligue de verano. Sabemos la forma de llevar este accesorio también cuando llegue el frío. Sigue leyendo.

Aunque nuestras instagrammers favoritas, como Carla Hinojosa apuesten por estas cadenas de carey en los momentos piscineros (nosotras también lo haríamos), es posible renovar el look cuando las gabardinas y los jeans sean los protagonistas de los estilismos en el día a día.

Si te gusta el diseño -¿cómo no lo va a hacer?- hemos encontrado una firma que tiene este tipo de cadena en infinidad de colores. Se llama Pepitas de Oro y son los culpables de que estemos pensando en comprar el diseño en tres colores diferente. Sí. Tres.

Cuestan 20 euros y son los compañeros perfectos para los domingos al sol. Imagínatelo: unos vaqueros deshilachados, una camisa blanca, una blazer y tus gafas de sol preferidas con la cadena en color negro o en el estampado carey marrón y blanco. O incluso, con nuestros zapatos azules de Zara preferidos y la versión en carey azul. Las combinaciones son infinitas. Y tener este accesorio ya se ha convertido en una necesidad.

Seguiremos informando pero a estas alturas ya es más que probable que hayamos añadidio el accesorio en nuestro carrito de la compra.

Ni lo afirmamos ni lo desmentimos, pero...