1 sep 2019

El Festival de Venecia nos está dejando looks para el recuerdo de eso no hay duda. Primero fue Nieves Álvarez, que con un vestido blanco en clave mini desembarcó en Italia, haciéndonos creer que el 'little white dress' podría ser el digno sucesor del clásico vestido negro. Sin embargo, ha sido Penélope Cruz la que ha ratificado algo que ya intuíamos: vuelven los mini vestidos, sobre todo para las alfombras rojas.

La actriz, que se encuentra en el festival para presentar 'Wasp Network' la película en la que participa junto a Ana de Armas, ha escogido un precioso diseño joya de Ralph and Russo que ha dejado a todo el mundo boquiabierto.

pinit gtres

De manga larga, armado en la parte superior y lleno de pedrería, es el look perfecto de invitada para una boda de día, de eso no hay duda. Penélope ha huido de los diseños más tradicionales que llevó en el Festival de Cannes y se ha tirado a la piscina con un color algo difícil de defender, el azul turquesa, que no hace más que resaltar su moreno.

El corto de la pieza estiliza las piernas de la actriz, que ha decidido combinar el estilismo con un melena de ondas muy natural y unas sandalias de pulsera en color plateado.

Sin duda, un estilismo de infarto para su primera aparición en Venecia.