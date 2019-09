12 sep 2019

Nos duele reconocer que el verano está llegando a su fin. Pero también es verdad que estamos ilusionadas con la llegada del otoño, por lo menos en lo que se refiere a la ropa y los looks de nueva temporada que estamos fichando ya. Nos gusta renovar y ordenar el armario, sacar la gabardina, estrenar botines y pensar en prendas de abrigo con estilo que vamos a poder estrenar en breve. Por eso, cuando hemos visto el look de María Fernández-Rubíes nos han entrado ganas ya de ponernos un jersey. Eso sí, uno como el suyo, cargado de color para llenar de alegría los días grises que nos esperan.

María Fernández-Rubíes ha dado con el perfecto look de otoño.

Es verdad que la clave de su look está en el jersey de punto de cuello alto, que lleva a juego con la boina. Un modelo de & Other Stories que cuesta 39 euros y que ya es 'must' en nuestro armario de otoño. Sobre todo con este color tan favorecedor, aunque también está disponible en otros tonos. Lo ha combinado con un vestido de inspiración boho de la firma francesa Ba&sh y un bolso de perlas de Zara. El vestido son 232 euros y el bolso 29,95. Una mezcla de prendas y complementos low cost con otras de precio medio que ha dado un resultado de 10.

Jersey rosa flúor de la nueva colección de & Other Stories (39 euros).

Vestido de flores de inspiración boho de la firma francesa Ba&sh como el que lleva María Fernández-Rubíes (232 euros).

Bolso de perlas de la nueva colección de Zara (29,95 euros).

Un trío de prendas y accesorios ganador que ya tenemos apuntado en nuestra lista de favoritos para el otoño. ¡E incluso del invierno!