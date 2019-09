14 sep 2019

Es oficial: las influencers españoles están de boda. Primero fue María Pombo, después Lovely Pepa y ahora, María G. de Jaime ha dado el 'sí quiero' a su novio Tomas Páramo en una boda llena de caras conocidas en el mundo de Instagram.

Los estilismos que nos han dejado las influencers estarán en nuestra retina para siempre, no tenemos duda. Plumas, mangas abullonadas, lentejuelas rojas... el sueño de cualquier adicta a la moda, sobre todo en época bodil. Pero los complementos también han sido los protagonistas, pendientes, bolsos joya... y hay una invitada que nos ha creado una imperiante necesidad con sus accesorios.





Y esta secreta (eso, si no has leído el titular con atención) invitada no es otra que María Pombo. La influencer, que este verano celebró su boda con Pablo Castellano, nos ha dejado uno de sus mejores looks de invitada hasta la fecha. Y no por el vestido en concreto (que también) sino por los pendientes.

Se trata de un diseño de MyPeeptoesShop, la tienda multimarca de Paula Ordovás. Largos, con triángulos empedrados, y discretos pero llamativos (sí, se puede ser las dos cosas) se han convertido en nuestros pendientes favoritos del otoño, aptos tanto para el día a día como para las ocasiones especiales.

Pendientes joya, (35 euros). pinit mypeeptoesshop

¿Lo mejor? Su precio. Solo cuestan 35 euros y aunque en el momento se encuentren agotados, puedes apuntarte en la web a la lista de espera para que te avisen cuando vuelvan a estar disponibles.

Sin duda, María ya ha dominado el fino arte de encontrar looks de invitada infalibles. Y es que, con un vestido de Fernando Claro en verde musgo, asimétrico y con una manga abullonada, ha conseguido ser una de las más elegantes del enlace.

Solo nos queda decir... ¡Vivan los novios!