23 sep 2019

Como buena seguidora de las últimas tendencias, estamos seguras de que estas últimas semanas no has perdido ojo de todos los lookazos que hemos visto durante la semana de la moda de Milán. Si es así, entonces te habrás dado cuenta de que las it girls ya nos han adelantado una de las prendas imprescindibles de abrigo que no podrá faltar en cualquier armario esta temporada de otoño/invierno: los jerseys con mangas abullonadas.

Sí, así es. Las mangas abullonadas seguirán siendo todo un must en nuestros mejores lookazos y esta vez pasarán de estar presentes en nuestras blusas y vestidos favoritos, a estarlo también en nuestros jerseys más básicos. Así que las nuevas colecciones de nuestras firmas low cost favoritas, ya los han incluido en las nuevas colecciones y ya hay uno al que la influencer Madame de Rosa no se ha podido resistir.





VER 10 FOTOS 10 prendas con mangas abullonadas para adelantarte a las influencers.

Nos referimos a un jersey básico en color azul y con este tipo de mangas con volumen, que le hemos visto en una de sus últimas publicaciones y que no ha dudado en combinar con una falda estampada de alta costura de Stella Jean ¿La clave para combinar ambas prendas? La influencer ha optado por llevar este jersey por dentro de la falda y para unir ambas prendas solo ha necesitado recurrir a un maxi cinturón con hebilla. Y el resultado como no... ¡ha sido todo un LOOKAZO con mayúsculas!

Así que en cuanto hemos visto que este jersey de canalé grueso de hilo mullido con manga abombada pertenecía a Asos, nos hemos ido directas a la web para hacernos con él y ¡tenemos buenas noticias!

Esta vez lo hemos encontrado disponible por 35,99 euros y en la mayoría de tallas, aunque ya hay dos que se han agotado y el resto puede que no tarden en desaparecer. Así que te aconsejamos que te des prisa antes de que vuele de la web.

Jersey de canalé grueso de hilo mullido con manga abombada de ASOS, 35,99 EUR. pinit Asos.

Nosotras ya soñamos con incluirlo en nuestros mejores looks street style de entretiempo, pero también queremos combinarlo con todos nuestros slouchy jeans, faldas midi y también hacerlo protagonista de nuestros mejores looks working. ¿Y tú?