26 sep 2019

Sin duda, Paula Argüelles es una de esas influencers que nos ha ido conquistando poco a poco gracias a sus looks en Instagram. Suele llevar prendas de Zara o H&M (la última ha sido una falda de la firma sueca que nos ha encantado) y su forma de llevarlas, siempre con un toque bohemio, nos encanta. Por eso no podíamos dejar pasar su último look, con una prenda 100% tendencia: el mono denim. Más allá de los vestidos cortos vaqueros, que arrasan, el mono de este tejido se está haciendo un hueco entre nuestras prendas favoritas de otoño. Y parece que también entre las de Paula que lo lleva así de bien con unos sencillos accesorios y un cinturón muy original que tú también puedes copiar.

Paula Argüelles lleva un mono de Zara en tejido vaquero que se está agotando por momentos. pinit @paulaarguellesg

Paula ha elegido este cómodo mono corto de Zara, mini, en tejido denim y con una goma en la cintura que lo convierte en una prenda comodísima. Lleva una vuelta en el bajo y lo mejor, unas mangas abullonadas que le dan ese toque de tendencia que lo vuelve irresistible. Lo lleva medio desabrochado, como si fuera una blusa, y le ha dado un toque especial llevando un cinturón muy original: un pañuleo de Louis Vuitton. Firma a la que también pertenece el bolso tipo saco que lleva la influencers. El toque perfecto lo ponen las botas de estilo cowboy que tanto se llevan esta temporada y que ya le hemos visto a otras influencers como María Pombo, pero en versión botín.

Si te gusta el mono, date prisa, porque se está empezando a agotar en la web de Zara. No nos extraña, cuesta solo 29,95 euros y te va a resolver más de un look de otoño. Pero de las tallas sisponibles que había (de la XS a la XL), solo queda en la talla M.

El mono vaquero es de la nueva colección de Zara y se está agotando por días. Ahora solo queda en la talla M. pinit zara

Si tienes suerte y la M es tu talla, no te lo pienses. Porque a este mono vaquero de Zara le vas a sacar mucho más partido del que te imaginas. ¡Incluso en invierno!