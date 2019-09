30 sep 2019

Compartir en google plus

Cada vez nos queda más claro que no hay que gastarse mucho dinero para ir vestida maravillosamente bien. Y los ejemplos más claros los tenemos en el street style de las semanas de la moda. La de París es la que más looks interesantes nos ha dejado, algunos de ellos, de Zara -este vestido negro de la firma low cost causó furor en la capital francesa-. La primera en llevar prendas de Zara a los desfiles es, cómo no, Marta Ortega. Se estrenó como influencer con el famoso vestido de flecos que llevó hace dos temporadas al desfile de Valentino; repitió con un traje de encaje en un desfile de la misma firma; y ahora lo ha vuelto a hacer con una gabardina, también de Zara, para el desfile de su amigo - y diseñador de su vestido de novia, Pier Paolo Piccioli.

Pero en este caso no ha sido Marta Ortega, sino Sincerely Jules, una de nuestras influencers internacionales favoritas, la que ha vestido de Zara durante la Semana de la Moda de París.





VER 94 FOTOS Los mejores looks de los desfiles de la Semana de la Moda de París

@Sincerelyjules con blazer de Zara durante la Semana de la Moda de París. pinit @sincerelyjules

Julie Sariñana ha elegido un modelo de blazer satinada en verde lima, con botones blancos y corte oversize que lleva, curiosamente, remangada solo en un puño. ¿Casualidad o truco de estilo? La influencer la ha conjuntado en un look muy sencillo, pero infalibre: vaqueros, camiseta blanca, bolso de mano y botines de pata de gallo. La chaqueta en cuestión es esta, de Zara y disponible en todas las tallas.

Blazer de Zara (59,95 euros). pinit zara

Cuesta 59,95 euros, forma parte de u traje entero en el mismo tono -por si te animas con el total look- y hay talla desde la XS hasta la L, aunque sabemos de buena tinta que da bastante talla.

ya sabes, si quieres vestir como las influencers más famosas del mundo durante la Semana de la Moda de París, solo tienes que pasarte por Zara. Fácil, ¿verdad?