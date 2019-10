8 oct 2019

Si hay un look icónico en la historia del cine de las últimas décadas, ese es el vestido de lunares que lucía Vivian Ward (Julia Roberts) en la inolvidable escena en el polo de 'Pretty Woman'. Pues bien, casi treinta años después, Julia Roberts ha vuelto a ser la protagonista de estilo en un torneo de polo en Los Ángeles (con motivo de la 10ª edición del Veuve Clicquot Polo Classic) con un look de lunares sencillamente perfecto.

La actriz, en un claro guiño de estilo a su popular personaje, ha vuelto a recurrir al estampado de lunares para ir al polo, pero esta vez, ha elegido un maravilloso mono con cinturón en contraste y detalle 'peplum' de la colección Resort 2019 de Michael Kors en lugar de aquel icónico vestido marrón combinado con sombrero. Una reinvención sublime de un estilismo que ya forma parte de la historia de la moda en el cine.

Eso sí, nada más ver el look de Julia Roberts (que lo ha combinado con zapatos masculinos en blanco y ha sido un acierto total), no solo nos hemos acordado de 'Pretty Woman': nuestra mente ha ido directa a un mono de lunares de los Special Prices de Zara con el que podremos emular este estilismo por menos de 20 euros (está rebajado de 39.95 a 19.99 euros). Y lo mejor: aún hay tallas disponibles.