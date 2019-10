16 oct 2019 aloña fdez. larrechi

Si has visto ‘Fleabag’ sabes de qué mono estamos hablando. Si tu también has caído rendida a los pies del personaje de Phoebe Waller-Bridge que arrasó en los Emmy, seguro que has dedicado algún pensamiento a la prenda que la protagonista luce en el primer episodio de la segunda temporada. Sí, es un mono negro, pero no es un mono cualquiera. Es el mono que tiene las aberturas soñadas si eres de las que puedes ponerte cualquier cosa. Y si no, tal vez quieras correr el riesgo.

En Inglaterra la creadora y actriz, al igual que la serie, se han convertido en un merecido icono, y son varias las prendas que se han agotado únicamente porque han aparecido en la producción. Sin embargo, lo que ha sucedido con el mono traspasa cualquier frontera y espectadoras de todo el mundo han soñado con él. Porque es innegable que para una cena, para salir de fiesta o para la próxima Nochevieja, ahora mismo no se nos ocurre nada más perfecto.

Este es el mono más famosos de la serie 'Fleabag'. pinit

Si tú también lo crees y llevas semanas preguntándote dónde puedes conseguir la preciada prenda, es probable que hayas encontrado algunas imitaciones que “se parecen pero no es lo mismo”. No busques más. El mono que persigues está en la web de SilkFred y cuesta 47 euros.

Es innegable que el mercado está lleno de prendas similares, pero este mono nos parece especialmente favorecedor, con un diseño ancho para las piernas y dejando los hombros al aire. En la parte superior, además, cuenta con una abertura en la espalda, mientras que delante utiliza un escote ojo de cerradura muy vertical.

El mono es de SilkFred y tiene la espalda al aire. Cuesta 47 euros. pinit

Su precio asequible lo convierte en un must no solo por su “origen” televisivo, sino también porque puede ser el comodín perfecto de cualquier ropero, como un elegante vestido negro o una americana. Y con Halloween y Nochevieja tan cerca, nos resulta aún más difícil resistirnos a comprar una prenda como esta, tan apropiada para las celebraciones especiales.