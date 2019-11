6 nov 2019

Compartir en google plus

El 'little black dress' es, junto a la camisa blanca y la blazer, esa prenda que tienes que tener sí o sí en tu armario. Es el comodín básico que puede solucionar cualquier look dependiendo de cómo decidas combinarlo y Nagore Robles ha sabido muy bien cómo utilizarlo. Sfera está siendo todo un descubrimiento y las influencers se están haciendo con prendas ideales de su nueva colección. Melissa Villarreal se hizo con un vestido de cuadros y ahora ha sido la colaboradora quien ha comprado uno en color negro de lo más favorecedor.





VER 10 FOTOS Los 10 vestidos negros más bonitos y baratos de nueva colección (por menos de 40 euros)

Los looks televisivos de Nagore Robles son de lo más seguidos. Prenda que saca, prenda que queremos incluir en nuestro armario, y el último estilismo que ha escogido para asistir a una de las galas de 'GH VIP' va directo a nuestra wishlist. Se trata un minivestido negro que su diseño y tejido sienta de maravilla. Un modelo con la media manga ligeramente abullonada y que tiene la falda con fruncidos, lo que hace que se adapte a la perfección al cuerpo sin marcar de manera exagera y disimulando las curvas.

Nagore Robles con un vestido negro de Sfera. pinit @nagore_robles

Este vestido, que cuesta 39,99 euros, lo combinó con unas sandalias de tacón de tira fina negras y añadió unos pendientes llamativos para dar un toque más elegante al look. En concreto, se puso un modelo también de Sfera con perlas que daban vida a un estilismo de diez no solo por ser low cost y bonito, si no también por ser de lo más favorecedor. Y es que, el cuerpo al ser liso consigue un efecto estilizador ideal que, en contraste con el drapeado de la falda que llega hasta al pecho, afina la cintura. ¡Todo un acierto!