15 nov 2019

Compartir en google plus

Ana de Armas es esa actriz española que en Estados Unidos se ha convertido en un icono, no solo en el mundo de la interpretación, si no también de estilo. Y es que sus apariciones públicas, las alfombras rojas que pisa o los eventos a los que asiste generan una gran expectación y sus estilismos son siempre de lo más alabado. ¿El último? El escogido para la premiere de la película 'Knives Out' en la que Ana parecía venir de otra época con un vestido de Alta Costura que merece mención aparte.

Ana de Armas con un vestido de Chanel. pinit gtres

La actriz posó en el photocall con un vestido blanco largo formado por un cuerpo con cuello de camisa abierto, botones y mangas farol con flores 3D en tonos pasteles. El diseño tenía un fajín estrecho que marcaba la cintura y la falda, también decorada con los apliques de flores, estaba adornada con tres volantes en al bajo que la armaban. La prenda forma parte de uno de los últimos diseñados por Karl Lagerfeld para Chanel.

Ana de Armas llevó un moño alto 'messy'. pinit gtres

Para continuar con el estilo romántico de principios del siglo XX, Ana de Armas peinó su melena con un moño 'messy' alto. Peinado que típico de las mujeres de la época con el que de daba al look esa sensación de que la actriz parecía sacada de otro siglo. El estilismo, creado por Karla Welch, estaba completado por unos zapatos de Jimmy Choo. Un estilismo al que no nos tiene nada acostumbradas, ya que en sus últimas apariciones sus looks masculinos y rockeros han sido todo un éxito. Sin embargo, tenemos que reconocer que esta versión romántica de Ana de Armas nos encanta.