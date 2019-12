12 dic 2019 Elizabeth Paton

Cuando Lacoste anunció, hace un año, el fichaje de Louise Trotter como nueva directora creativa de la firma -y la primera mujer que está al frente en su historia-, todas las cabezas del mundo de la moda se giraron hacia ella. Después de todo, Trotter, con su voz suave y su acento del norte de Inglaterra, venía de transformar Joseph, una discreta marca británica conocida sobre todo por sus básicos y que es "el secreto mejor guardado" de las ejecutivas británicas. Y a precios significativamente menores que los de otras firmas.

Casada con el fotógrafo japonés Yuske Tanaka, con quien tiene tres hijos, Trotter empezó su carrera en marcas como Whistles o Gap, para luego dar el salto a la jefatura de la división femenina de Calvin Klein, en Nueva York. Más tarde, tuvo un discreto papel en Tommy Hilfiger y pasó una breve temporada en Jigsaw, antes de recalar en Joseph, en 2009.

La prensa británica la considera la "reina del minimalismo" y la propia diseñadora se define como entusiasta de los abrigos y del punto, de piezas atemporales y combinables. Con esos antecedentes, ¿qué piensa hacer para transformar una firma francesa conocida (sobre todo) por sus polos y cuyos ingresos superaron los 2.000 millones de euros el año pasado? Su primera colección en Lacoste, presentada en la Semana de la Moda de París el pasado mes de marzo, ha dejado en claro algunas cuestiones al respecto.

Mujerhoy ¿Cuáles son sus planes?

Louise Trotter Para empezar, me gustaría crear una identidad que trascienda la típica camiseta de polo. Y quiero incorporar a mis diseños los valores de Lacoste, esas ideas deportivas sobre tenacidad, equipo o juego limpio. Pero también quiero producir piezas basadas en la forma en que se viste la gente realmente. Hoy, todo el mundo quiere vivir más, parecer más joven y poder pasar sin muchos problemas de un entorno profesional a uno social. Hoy, todos estamos en constante movimiento. Y creo que Lacoste es una marca que está muy bien posicionada para satisfacer las demandas de ese mercado en particular. A mi juicio, se trata simplemente de introducir algunas piezas y algunas nuevas líneas que resulten funcionales para nuestros clientes. Y como se ve con la colección de otoño-invierno, ya hemos empezado.

M.H. Cuando está diseñando, ¿se imagina a usted misma vistiendo esas piezas?

Louise Trotter Bueno, personalmente creo que tienes que tener una conexión muy fuerte con tu trabajo. Si la ropa que hago no tiene nada que ver con mi vida, entonces será irrelevante. Siempre he sido, y soy, una diseñadora muy pragmática. Me centro en hacer ropa que la gente quiera usar. Siempre me pregunto qué es lo que diferencia lo que conocemos como un básico de algo que al final se queda en el armario. Quiero que la gente pueda usar mis diseños todos los días.

M.H. ¿Cree que existe una desconexión entre fantasía y realidad en otros diseñadores?

Louise Trotter Eso creo. Yo vivo una vida normal y, le digo más, creo que mucha gente de la moda debería tener el propósito consciente de mantenerse plenamente conectado con su entorno. Yo me muevo en el Metro de París todos los días y observo cómo va vestida la gente. También observo a mis amigos. Y pienso en lo que estas personas necesitan en su día a día y en cómo, a través de la ropa, puedo contribuir a hacer sus vidas más sencillas, más cómodas, pero también más ricas. Cada vez soy menos tolerante con el diseño que es superficial.