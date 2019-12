26 dic 2019

Los últimos looks de las influencers para esta Navidad son pura tendencia e inspiración para estas fiestas. Las plumas y las lentejuelas han ganado esta temporada e incluso han llegado a colarse en el armario de María Pombo.

Y es que solo basta con echar un vistazo a su feed de Instagram para darse cuenta de que no es muy fan del brillo en exceso, solo del justo y necesario, como ha demostrado en su último outfit navideño. Ese que le vamos a copiar por favorecedor, bonito, barato y fácil de combinar.





La instagramer ha utilizado dos prendas para crear una alternativa diferentes a los clásicos looks de fiesta con vestido o monos largos: top más pantalón pitillo. ¿Dónde conseguirlos?

Fácil. El top de cuello halter lamé pertenece a la nueva colección Capsule Zero de su firma Name the Brand. Su brillo sutil en tono ocre metalizado es ideal para combinar con cualquier pantalón negro, tal y como ha hecho la menor de las Pombo para elevar su estilismo a otro nivel. Además, está disponible en todas las tallas de la S a la XL y cuesta 59,99 euros.

Top Halter Lauren. (59,99 euros). pinit name the brand

En cuanto a los pantalones, ha optado por unos pitillos de efecto piel, una de las prendas más populares de este invierno. Su firma también tiene la versión en leggings, modelo Ross por 59,99 euros, pero en cualquiera de las firmas low cost como Zara, Mango, H&M o Calzedonia podrás encontrar esta prenda tan ponible por menos de 30 euros.