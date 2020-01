7 ene 2020

Que en Zara Kids puedes encontrar prendas ideales y mucho más baratas que en la sección de mujer no es ningún secreto. Muchas son las que han descubierto allí chollos que nada tienen que envidiar a los de Zara Woman. Marta Soriano lo hizo en verano con un minivestido ideal y Teresa Bass ha arrasado hace bien poco con un jersey. Ahora, ha sido María García de Jaime quien ha compartido con sus seguidores sus botines favoritos, un modelo de niño que además de ser original y muy cómodo, está rebajado. Y cuando veas el precio te vas a enamorar.





Los zapatos de Zara que encontrarás mucho más baratos (e iguales) en Zara Kids

Ha sido durante estas fechas navideñas y con una imagen publicada junto a su hijo cuando los seguidores de María se han percatado de los botines en cuestión. Ante tantas preguntas, la influencer no tardó en aclarar que se trata de un calzado que ha comprado en Zara Kids. Un diseño track de caña corta con combinación de tejidos y cremalleras que costaban 35,99 euros y puedes encontrar ahora por 15,99 euros. Sí sí, has leído bien, por menos de 16 euros puedes hacerte con un básico que no te vas a quitar en toda la temporada.

En dicha imagen, la influencer los combinaba con unos jeans pitillo en color gris, americana negra y jersey a juego. Sin embargo, buceando entre las últimas publicaciones de María, hemos descubierto que se trata de unos botines que usa muy a menudo ya que ha compartido varias imágenes con ellos. Y no nos extraña, porque demás de ser ideales, tienen pinta de ser súper cómodos y la instagramer ha demostrado que los puedes usar para diferentes looks.

María los ha combinado en alguna ocasión formando un look de oficina ideal formado por unos pitillos negros, blusa estampada de colores y chaleco negro. Sin embargo, también ha triunfado con ellos en un outfit más casual y para el día a día al conjuntarlos con unos pantalones de cuadros y blazer para una tarde compras. Confirmado, María ha conseguido que estos botines formen parte ya de nuestros favoritos de las rebajas de 2020.