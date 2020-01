14 ene 2020

No es la primera vez que nos pasa: vemos una prenda en Carolina Herrera, e inmediatamente nos damos cuenta de que ya lo teníamos fichado en Zara. Nos pasó el pasado verano con este vestido de invitada, y nos ha vuelto a ocurrir en las rebajas de invierno. Esta vez no tenemos claro quién ha copiado a quién, pero lo que es seguro es que, aunque el diseño es prácticamente igual, el precio no tiene nada que ver...





Hace tiempo que teníamos fichado en Zara este práctico y favorecedor vestido rojo de silueta fluida, escote en uve y detalle de volantes en las mangas. El típico modelo del gigante de Inditex que puede que no sea el más especial de la colección ni en el primero en el que nos fijamos, pero se cuela en tu armario y se convierte en un salvavidas 'sartorial': te sirve para casi todo y es al que siempre recurres cuando no sabes qué ponerte. Por si fuera poco, era barato en temporada, y llegó con descuento a las rebajas, pasando de 25.95 a 19.99 euros.

Vestido de Zara rebajado de 25.95 a 19.99 euros.

La sorpresa ha llegado cuando al entrar en las rebajas de Carolina Herrera, una de las pocas firmas de lujo que hacen descuento en enero y en julio, hemos encontrado un vestido que nos ha parecido idéntico al consabido de Zara. Eso sí, 10 veces más caro... aunque con una rebaja muy superior a la de Inditex, pues pasaba de 390 a 'solo' 195 euros.

Vestido de Carolina Herrera rebajado de 390 a 195 euros.

Quizá sea un espejismo nuestro, pero parece que estamos ante uno de los mejores clones de la temporada. Eso sí, ¿quién es el clonador y quién el clonado en esta ocasión?