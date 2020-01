15 ene 2020

Por muchas tendencias que pasen, hay un estampado que siempre está presente en los estilismos de nuestros looks diarios, la raya diplomática. Un diseño muy elegante que lleva décadas adornando abrigos y trajes, y se resiste a desaparecer de nuestros armarios. La última firma en apostar por este tipo de estampado ha sido Mango. Y la verdad es que no sabemos si podremos resistirnos a incorporarlos en nuestros looks de oficina.

Mientras estamos centradas en las rebajas, la firma catalana ha lanzado una nueva colección y entre las prendas que la componen hemos encontrado un traje y un vestido con el conocido estampado. Tres propuestas que nos pueden solucionar más de un estilismo, especialmente cuando andamos escasas de ideas. Porque aunque son una pareja perfecta, la americana y el pantalón de raya diplomática de Mango pueden comprarse por separado, y convertirse en elegantes comodines de nuestros outfits.

La americana, con muescas en las solapas del cuello.

La americana tiene diseño midi cruzado con botones en el cierre frontal y las mangas. Tiene solapas en el cuello y los bolsillos, aunque las primeras vienen con muescas. Cuesta 79,99 euros y está disponible en las tallas S, M y L.

El pantalón tienelos bajos abiertos.

El pantalón tiene los bajos abiertos a la altura del tobillo, y viene con bolsillos laterales y trabillas para el cinturón. Con cierre de gancho, tienen un precio de 39,99 euros y está disponible entre las tallas 34 y 42.

El vestido de manga corta es una versión muy bonita de este estampado.

Si quieres una versión más moderna, y femenina, de este estampado, Mango también ha incorporado a su catálogo un vestido corto de diseño recto con cuello redondo y estampado de raya diplomática. Tiene un precio de 39,99 euros y está disponible en las tallas S, M y L.

Vestido y pantalón también son compatibles.

Y tú, ¿por qué versión de la raya diplomática te vas a decidir?