22 ene 2020

Hace unos 35 años que Rosa Oriol decidió convertir un osito de peluche que vio en un escaparate en Milán en una joya. Era 1985 y la familia Tous quería convertir su negocio familiar en una gran firma. Lo que no se imaginaron era que aquel inofensivo oso los convertiría en una de las marcas de joyas españolas más famosas y globales de los últimos años.

El imperio, que este 2020 cumple 100 años, ha sabido salir adelante. Se ha enfrentado a crisis económicas y políticas y ahora se defienden de una fuerte acusación. Una asociación creada en Córdoba de consumidores de joya aseguró que el interior de algunos modelos de osito es un polímero y no un metal precioso, haciendo referencia al oro y la plata. Esta acusación sin embargo ha sido rechazada tanto por la firma catalana como por la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros, quienes respaldan a Tous y la calidad de sus joyas.

Mientras este miércoles el juez de la Audiencia Nacional encargado de la causa ha comenzado a tomar declaración a los expertos, la Asociación Española de Joyeros ha defendido públicamente a Tous explicando el porqué de la presencia de plástico en las joyas que se realizan bajo la técnica del electroforming.

Los joyeros, que aglutinan a 3.800 empresas del sector, respondieron con una nota de prensa donde recuerdan que la legislación española permite la fabricación de objetos con metales preciosos con tales rellenos. "Con absoluto respeto a cualquier investigación en curso, como representantes del sector, debemos señalar que el electroforming, que implica rellenos para dar estabilidad a las piezas, es una tecnología común, normal y habitual en el sector español e internacional", explicaron.

Según esta entidad, la práctica de relleno de piezas de joyería no implica fraude ni manipulación. “Es una técnica propia de fabricación que permite ofrecer al consumidor joyas con más diseño a un precio más asequible (...) Una joya no tiene un precio por el oro que lleva sino por su diseño, su marca, los colores, las gemas que usa, etc. Una cuestión es comprar oro o plata al peso y otra muy diferente es comprar una joya de oro o de plata", concluyen.

Tous responde

La firma negó las acusaciones y explicó detalladamente la forma en que trabajan los metales: "Trabajamos las joyas utilizando la milenaria tecnología de microfusión y la más vanguardista de electroforming. Esta técnica de electrodeposición abre un universo de formas y tamaños de todo tipo, con piezas de mayores volúmenes a la vez que ligeras y sin soldaduras".

La firma añadió que en ambos casos se emplea una tecnología "avalada por todos los órganos técnicos de la Administración Pública" y que todas sus piezas cuentan con un certificado de garantía y autenticidad. "En Tous todas las joyas de oro y plata son siempre de primera ley".

La firma de joyas cuenta con 702 tiendas en 53 países, con un mercado internacional que supone el 65,5% de sus ventas, tal y como informa la propia empresa en su web.