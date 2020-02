29 feb 2020

Imagina que tuvieras que ir a una isla desierta. ¿Qué te llevarías? Muchos irían por la elección más obvia, 'comida', otros, los más racionales, dirían palabros como 'cuchillo' o 'navaja', pero seguro que si le preguntas a alguna 'insider' de la moda, sin dudarlo, se llevaría una de sus prendas favoritas. ¿Por qué? Echale la culpa a Carrie Bradshaw, que su armario era su bien más preciado.





Si le preguntásemos a Alexandra Pereira, no sabemos qué nos contestaría, (si nos lees, Alex, tenemos mucha curiosidad) pero embriagadas por el halo de la Semana de la moda de París, su glamour y sus creaciones, nosotras diríamos que una blazer. Sí, una americana. ¿Por qué? Porque es la prenda más cómoda y versátil sobre la faz de la tierra, perfecta para cualquier circunstancia u ocasión. ¿A qué viene toda esta historia sin pies ni cabeza? En un intento por ser metáforicas, queríamos transmitir que una blazer, no es una prenda cualquiera, es LA PRENDA. Y para honrar esta afirmación, Lovely Pepa ha subido a su cuenta de Instagram uno de sus famosos vídeos en los que nos cuenta cómo combina ella la misma americana, de siete formas diferentes. Es decir, un look para cada día de la semana repitiendo una única prenda.

Con botas (las archifamosas de Prada), pantalones de polipiel, culottes, un maxi jersey blanco, un total white look, un mini vestido de flores y unos pantlones de cuero, la influencer crea siete looks con la blazer como protagonista.

Y nosotras, que siempre estamos a la caza de nuevas ideas para reinventar nuestro armario, no podemos estar más felices ante estas ideas. Solo nos queda escoger una americana que pegue con todo y ¡listo! Siete lookazos para deslumbrar en la oficina. Y sobre todo, en el after work.