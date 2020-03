8 mar 2020

Lo suyo era auditar a los bancos, pero en un giro del destino, la creatividad hizo que esta argentina, afincada desde hace más de dos décadas en nuestro país, acabara vistiendo a todo aquel universo masculino que durante años la había rodeado en las salas de juntas. Por eso, desde 1994 Alejandra Brizio disfruta de cada día al frente de la dirección creativa de Soloio, una firma masculina basada en la sastrería italiana, el 'slow fashion' y con un marcado carácter familiar. De hecho, la empresa fue fundada por Alejandra y su marido, Fernando Durban, que ahora se dedica a la parte financiera y la expasión, pero ahora se ha incorporado también su hija mayor, Alejandra, según nos cuenta Brizio "después de trabajar en Oliver Wayman, en una consultoría estratégica".

La idea de Soloio comenzó a fraguarse Milán, donde Alejandra trabajaba en una conocida firma de auditoría. "Allí en la oficina todo el mundo llevaba corbatas y me llamaba la atención cómo se definía la personalidad de cada uno en función de la corbata, pero no solo de la que llevaba si no de cómo la llevaba", relata la diseñadora.

"Dicen que la elegancia es una actitud. Para mí es una forma de sentir"

Pero ¿Cómo pasa alguien de la banca a la moda? Según Alejandra, aunque pueda parecerlo no son dos mundos tan alejados. "Los números y las habilidades creativas no son incompatibles. A mí me resulta fácil saber las dimensiones de algo cuando lo veo. Me resulta igual de fácil con el diseño imaginarme los colores", comenta.

Tras aquella etapa en Italia recalaron en España y fue aquí donde dieron sus primeros pasos. Comenzaron con dos tiendas en Madrid, y ahora tienen 14 puntos de venta en todo el mundo. Diez de ellos están en España y los otros cuatro en Colombia, un país donde han tenido una gran acogida, pero que supone solo la primera parada en Latinoamérica.

La aventura americana

"Nuestra próxima apertura será en Barranquilla", cuenta Brizio, que asegura que también tienen previstas incursiones inmediatas en otros mercados. "Tenemos un proyecto para ir a México y a Panamá", dos países en los que creen que su apuesta por la sostenibilidad, la calidad y el diseño tendrá tan buena acogida como la ha tenido en España y en Colombia.

La tienda que han abierto en Cartagena de Indias (Colombia) cuenta con un patio de estilo colonial. pinit

En nuestro país, además, han logrado llegar hasta las alfombras rojas y que se hable de ellos, algo complicado en un lugar en el que los diseños femeninos suelen atraer las miradas. Fue Asier Etxeandía quien se atrevió con uno de sus trajes y triunfó en los Premios Feroz. "¿Has visto las películas que ha hecho últimamente? ¡cómo ha brillado en 'Sordo'!", comenta Alejandra con admiración. Del actor dice que "es atrevido. se nota que es un hombre con mucha libertad. Le gusta ponerse cosas y las sabe llevar".

Los hombres Soloio

Reconoce su debilidad por Lappo Elkan, un hombre con un estilo tan propio que es capaz de customizar hasta su coche. Pero ¿para qué tipo de hombres diseña ella? "Nosotros nos dirigimos a toda aquella persona que no es convencional, a gente que quiere contar algo, y me hace ilusión porque creo que estoy contribuyendo a que se vistan más felices".

Todo ello apostando por la sostenibilidad y por una producción de calidad que se desarrolla entre la producción en Portugal y la confección en Italia. También, sin duda por un espíritu creativo que impulsa a sacar cosas nuevas que a veces otros pueden replicar. "Todas las cosas conservan el espíritu del creador", reflexiona. "Por suerte tenemos un millón de años de intuición. Una cosa la intuyes, una copia está despojada. Porque cuando copias no tienes la libertad de hacer una cosa bonita, solo tiene que salir bien. A mí no me importa que me copien".

¿Por qué se decidió por hacer moda masculina? "A mí los hombres me encantan", comenta Alejandra con una sonrisa. "Siempre me han gustado, los he entendido, he comprendido las razones por las que funcionan como funcionan, para mí era fácil". Quizá por ese motivo, ahora lo que busca con sus diseños es "sacar su lado creativo, el lado valiente para que se atrevan... Lo que hacemos aquí es crear prendas que consigan despertar esa parte misteriosa que hay en cada uno de nosotros".

"Los números y las habilidades creativas son compatibles"

El misterio y la pasión están en la base de casi todo para ella. "Dicen que la elegancia es una actitud. Yo creo que es un estado de la mente. Es una forma de sentir. Y si eres apasionado casi siempre eres elegante", comenta. Quizá la pasión sea precisamente la clave para que después de un cuarto de siglo, siga, con más ilusión que nunca, soñando con nuevas formas de vestir a los hombres.