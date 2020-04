17 abr 2020

Compartir en google plus

No hay nada como rebuscar entre los catálogos de nuestras firmas favoritas para encontrar las prendas y los accesorios con los que crear nuestros estilismos. Y aunque nuestras mejoras inspiradoras son las influencers, las propuestas de moda también nos permiten encontrar esos tips de moda con los que vestir a la última. Como nos ha sucedido en la web de Uniqlo, donde hemos encontrado una idea que nunca nos habíamos planteado, el vestido chaqueta.

Sí, has leído bien, los vestidos largos con apertura delantera pueden convertirse en una chaqueta larga para todo tipo de estilismos. Y lejos de ser una rareza, es una tendencia que cada vez gana más fuerza en los looks primaverales. Esos en los que no quieres renunciar a lucir tu estilo sin temer que te sorprenda una tormenta o una bajada de las temperaturas.

Ha sido en la colección Joy of Print, creada por Cat Kidston para Uniqlo, donde hemos encontrado esta inspiración con dos vestidos largos estampados que nos parecen preciosos tanto solos como acompañados.

Con fondo negro y flores estampadas en blanco, el vestido largo con botonadura frontal tiene un precio de 39,90 euros y está disponible en las tallas XXS, XS, S y L.

Para aquellas que busquen un color más primaveral la firma de moda japonesa también ha lanzado este vestido en color crema con flores en color mostaza. Una propuesta ideal para combinar con nuestras prendas en tonos claros y marrones, que tiene un precio de 39,90 euros y está disponible en todas las tallas entre la XXS y la XL, menos la S.

Y tú, ¿te apuntas al vestido-chaqueta de Uniqlo?