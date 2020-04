20 abr 2020

El sol en la cara, el viento despeinándote, los pies rozando la orilla del mar, las lorzas al aire (¡Cada una es como es! Y las firmas low cost este verano tienen bañadores para todas)... no hay nada como un día o mejor dicho, un verano entre sombrillas de playa y crema solar. Aunque quizás estos meses estivales sean diferentes a los pasados, que la situación no te haga olvidar los buenos momentos que has vivido entre las olas. Ese agosto que te quemaste y le hiciste competencia al cangrejo Sebastían de "La Sirenita" o el día que la fuerza de la marea se llevó la parte de arriba de tu bikini dejándote como Dios te trajo al mundo.

La canción del verano, los mini vestidos de flores y las risas con tus amigas. Todas tenemos muchas ganas de volver a vivir estos momentos, de ponernos turbantes y de dejar las pecas al aire. Por eso, mientras que el buen tiempo llega, lo mejor es buscar pequeños detalles de nos hagan felices. Y eso ha ocurrido con los pendientes inspirados en el mar que hemos encontrado en la página web de Zara.

De un plumazo hemos pensado "tierra trágame y escúpeme en Formentera en agosto". Sí, un pensamiento fino donde los haya. Pero es la verdad.

¿El par que primero llamó nuestra atención? Dos caracolas azules como el océano con piedrecitas que nos han hecho cantar "Pobres almas en desgracia". Sí, Úrsula tenía unas iguales.

Pendientes de Zara, (15,95 euros).

Si eres más clásica, también están disponibles en blanco con las mismas piedrecitas, ideales para combinar con vestiditos blancos o con este blusón en 'white' que hace unas semanas nos robó el corazón.

Pendientes de Zara, (12,95 euros).

Si eres fan de los aros, no te ibas a quedar sin un modelo. En versión XL y hechos de conchas, alegran cualaquier look, incluso si es teletrabajando. ¡Viva el athleisure! En cuarentena todo está permitido, hasta pijama con complementos.

Pendientes de zara, (12,95 euros).

Y para las más atrevidas... ¡No iba a faltar un pececillo! En dorado y con escamas rojas, ya nos imaginamos bailando con ellos puestos en cualquier cala de ensueño. ¿Soñar es gratis, no?

Pendientes de Zara, (15,95 euros).

Nosotras ya tenemos ganadores... ¿Adivinas cuáles son? ¡Los primeros sin duda! Y es que siempre seremos fans incondicionales del pulpo más chic y curvy de Disney.

¡A estrenar pendientes por el pasillo de casa!