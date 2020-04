24 abr 2020

Hay bolsos de lujo por los que suspiramos todas. Se los vemos a las influencers y, automáticamente, nos salta la alerta shopping. Pero cuando vamos a comprarlos, sus precios son tan elevados que tendríamos que estar ahorrando años. Lo hacemos, pero mientras conseguimos reunir la cantidad suficiente nos consolamos con su versión low cost. Y es aquí donde tenemos que dar las gracias a Stradivarius porque ha conseguido un clon del bolso del momento: el Padded Casette de Bottega Veneta.

Un bolso bandolera trenzado que se puede llevar también a modo cartera y que es ahora mismo el favorito de todas las it girls del street style. En la firma original cuesta 2.200 euros y lo tienes disponible en diferentes colores. Y en Stradivarius cuesta menos de 20 euros: 19,95. Pero solo lo puedes comprar en blanco. Algo que no es un problema porque los accesorios en este tono no se pueden llevar más.





Este bolso se ha convertido en uno de los más deseados de la temporada. Lo que nos extraña es que aún queden unidades -seguro que no tarda en agotarse- peor por si acaso, ya lo hemos metido en la cesta de compra on line de la firma de Inditex.

En Instagram lo hemos visto en un montón de colores, casi tantos como los que existen en la firma original, que son nada más y nada menos que nueve, desde el blanco al verde, pasando por el azul o el naranja.

¿Qué te parece? ¿Te animas con el de Stradivarius o esperas para comprarte el original? Nosotras no vamos a elegir, nos quedamos con los dos.